تايلور سويفت توالص كسر الأرقام القياسية بـ Taylor Swift: The Eras Tour وهذا ما وصلت إليه

ميرنا وليد - بيروت - تواصل النجمة العالمية تايلور سويفت بتحقيق نجاح كبير بالفيلم الوثائقي الخاص بها Taylor Swift: The Eras Tour في صالات العرض العالمية، حيث وصلت إيراداته في دور العرض حتى الآن إلى 241 مليونًا و831 ألف دولار، فيما حقق في الولايات المتحدة الأميركية 172 مليونًا و913 الف دولار، و 68 مليونًا و918 ألف دولار في صالات العرض العالمية.



يذكر أنه بعد طرحه في صالات العرض منذ بضعة أيام، حقق الفيلم نجاحاً كبيراً حيث حصل على أكبر افتتاحية لفيلم موسيقي في التاريخ.

ويوثق الفيلم العروض الستة التي أكملتها سويفت في ملعب SoFi في لوس أنجلوس، في وقت سابق من هذا العام.