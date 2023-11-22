بالصور- أحمد الفيشاوي يعود إلى ممارسة رياضة الملاكمة بعد إنقطاع

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أحمد الفيشاوي صور له من داخل الصالة الرياضية بالزي الرياضي بعد عودته لممارسة رياضة الملاكمة حيث علق على المنشور بالقول : "يعود الفيشاوي إلى وضعية الوحش، وحرر الأطفال والنساء والشيوخ الآن قبل فوات الأوان.

..اشفوا العالم..رجل مستعد للقتال".

وفي وقت سابق، كشف أحمد الفيشاوي عن معاناته مع مصفف الشعر في كواليس التصوير، حيث نشر فيديو على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يظهر مصفف الشعر وهو يلاحقه بإستمرار لتصفيف الشعر والعناية بالذقن من أجل التصوير.

وكتب الفيشاوي ممازحاً تعليقاً موجهاً لمصفف الشعر :"دعني وشأني".

الفيشاوي يصور حالياً فيلم "السيستم"، قصة الفيلم فهي تدور في إطار اجتماعي حول شاب يعاني من مشكلة قديمة مع السيدات، ويلتقي بفتاة تعاني نفس العقدة مع الرجال بسبب تجاربها الفاشلة معهم.

