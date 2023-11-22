محمد رمضان يكشف عن كواليس الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

روج الفنان محمد رمضان لأغنيته الجديدة وهي الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بشهر يناير 2024 في ساحل العاج.

ونشر "رمضان" صورة من كواليس الأغنية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها تطبيق "X" وعلق قائلا: "من تصوير كليب الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية 2024 المنظمة في الكوت ديفوار".

وشارك "رمضان" بحفل غنائي في الكوت ديفوار أقيم على هامش قرعة كأس الأمم الإفريقية ضمن مجموعة من نجوم الغناء الأفارقة منهم المطربة النيجيرية يامي الادي والإيفواري أسالفو ماجيك واللذان سيتعاونان معه مجددًا بالأغنية الرسمية للبطولة.

ويعيش الفنان محمد رمضان انتعاشة فنية حيث إلى جانب إحياء جولته الغنائية الأولي بالولايات المتحدة الأمريكية، أحيا "رمضان" عدد من الحفلات الغنائية سواء داخل مصر أو خارجها ولاقت هذه الحفلات حضورًا وتفاعلًا جماهيريًا ضخمًا، وأعلن مؤخرًا تبرعه بأرباح حفلاته الغنائية سواء داخل مصر أو خارجها لصالح الشعب الفلسطيني.

كما طرح "رمضان" أحدث أغانيه على طريقة الفيديو كليب بعنوان "نظرة غمزة" بالتعاون مع المغني النيجيري، سكايلز لأول مرة والتي يأخذان جمهورهما في رحلة ثقافية مميزة، وتحقق الأغنية نسب مشاهدة متواضعة نظرًا للأوضاع المؤسفة التي يشهدها قطاع غزة ومواصلة الكيان الصهيوني انتهاكاته بقصف قطاع غزة واستشهاد الآلاف من المدنيين وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي بلا حدود.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كانت بفيلم "ع الزيرو" والذي شارك بطولته لأول مرة النجمة نيللي كريم وعرض بموسم أفلام الصيف الماضي.