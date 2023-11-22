حدث بالفن| طرح بوستر فيلم "درويلة" ومحمد رمضان يتجول بسيارته في الرياض وسماح أنور تدافع عن نجوى إبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ طرح الملصق التشويقي لفيلم "درويلة، محمود السراج يكشف تفاصيل "بطن الحوت"، محمد منير يغني وإيمي سلطان ترقص في حفل زفاف بأسوان، تصريحات نجلاء بدر عن التبني، غيرها من الأخبار.

نجلاء بدر: "أنا رافضة التبني ومش ضد كفالة اليتيم"- فيديو

قالت الفنانة نجلاء بدر، إنها ضد فكرة التبني ولكنها تفضل كفالة اليتيم..للتفاصيل اضغط هنا.

حسن شاكوش: "فيه 50 بيت مش هيلاقوا ياكلوا لو أنا قعدت في بيتي"

قال مغني المهرجانات حسن شاكوش إنه ملتزم بحوالي 50 أسرة، وإذا توقف عن العمل هذه الأسر سوف تتأثر ماديا..للتفاصيل اضغط هنا

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طرح الملصق التشويقي لفيلم "درويلة"

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "درويلة" الملصق التشويقي الأول للفيلم المقرر عرضه مطلع العام الجديد بدور السينما..للتفاصيل اضغط هنا.

قبل عرضه.. محمود السراج يكشف تفاصيل "بطن الحوت"

يبدأ عرض مسلسل "بطن الحوت" يوم الخميس المقبل الموافق 23 نوفمبر، عبر منصة "شاهد"، ويشهد العمل مشاركة النجم السوداني محمود ميسرة السراج، مع أبطال المسلسل: باسم سمرة، ومحمد فراج، وسماح أنور..للتفاصيل اضغط هنا.

ياسمين صبري بملابس قصيرة في أحدث ظهور لها (صورة)

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام"..للتفاصيل اضغط هنا.

محمد منير يغني وإيمي سلطان ترقص في حفل زفاف بأسوان – فيديو

نشرت الراقصة إيمي سلطان مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من حفل زفاف غنى فيه "الكينج" محمد منير وأقيم في أسوان..للتفاصيل اضغط هنا.

تفاصيل تعرض فيروز لاتهامات بسبب أولادها

علاقة المطربة اللبنانية فيروز، وأبنائها "هلي" و"زياد"، و"ريما"، ظلت سنوات طويلة محل أسئلة كثيرة، منها ما كان مصدره نجاحا فنيا، وبينها الذي أثار حولها الاتهامات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد مطالبات البعض باعتزال نجوى إبراهيم.. سماح أنور: "عقلك يبث نور لا يتسق مع قبح هذا الزمن"

علقت الفنانة سماح أنور على تصريحات الإعلامية نجوى إبراهيم والتي ردت خلالها على الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرًا ومطالبة عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتزالها، وذلك خلال تقديمها إحدى فقرات برنامجها الإذاعي "بيت العز" الذي يذاع عبر إذاعة "نجوم إف إم".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد انفصالها عن زوجها.. أحدث ظهور لـ بوسي

شاركت الفنانة بوسي متابعيها أحدث ظهور لها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قبل عرضه في مصر غدًا.. 10 معلومات عن الفيلم الحربي المرتقب "نابليون"

تطرح شركة "Apple" أحدث إنتاجاتها السينمائية هذا العام وهو فيلم الدراما والحروب "نابليون" والمقرر بدء عرض بدور العرض في مصر غدًا الأربعاء إلى جانب بدء عرضه بدور العرض الأمريكي والعالمي يوم الجمعة المقبل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

محمد رمضان يتجول بسيارته لأول مرة في شوارع الرياض

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الجمعة 24 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية.. المزيد من التفاصيل اضغط هنا