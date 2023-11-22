ياسمين صبري أنيقة وبسمة بوسيل داخل سيارتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بسمة بوسيل

شاركت بسمة بوسيل متابعيها، أحدث ظهور لها من داخل سيارتها، ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية القصص القصيرة".

محمد رمضان

شارك محمد رمضان متابعية، صورة جديدة له على حسابه بموقع "إنستجرام" وعلق: "مساء الورد".

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة.

عنبة

ظهر مطرب المهرجانات عنبة من داخل سيارته، ونشر الصورة على حسابه بموقع "إنستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة.

عمرو وهبة

شارك الفنان عمرو وهبة متابعبه، أحدث ظهور له برفقة الفنانة حنان مطاوع من كواليس مسلسل "صوت وصورة".

نادين الراسي

نشرت الفنانة نادين الراسي، أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة".

بدرية طلبة

ظهرت الفنانة بدرية طلبة، بشعر مستعار ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ملك قورة

نشرت ملك قورة صورة لها على حسابها بموقع "إنستجرام" وظهرت بفستان أحمر جذاب.

مي حلمي

شاركت مي حلمي، متابعيها أحدث ظهور لها وظهرت داخل الطائرة، ونشرت الصورة على حسابها بموقع "إنستجرام.

زينة

شاركت الفنانة زينة، متابعيها صورة جديدة لها على حسابها بموقع "إنستجرام" وظهرت بإطلالة كاجوال.