شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وهبة مع فريق مسلسل "صوت وصورة": ربنا يكرم فى اللى جاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان عمرو وهبة الشكر لأبطال مسلسل "صوت وصورة"، حيث نشر صورا معهم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك من كواليس العمل، وعلق قائلا: "الحمد لله، شكراً لكل حد كلمنى أو بعتلى رسالة أو كتب كومنت حلو وآسف إنى مش بعرف أرد على واحد واحد، هتوحشونى كلكو كرو وكاست ومشاهدين وربنا يكرم فى اللى جاى".





















وكشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة، التى عرضت على منصة watch it الإلكترونية، عن القاتل الحقيقي لعصام الصياد (مراد مكرم)، بعد وجود العديد من المشتبه بهم خلال الحلقات الماضية، حيث علم المحامي لطفي عبود (صدقي صخر) أن شقيقه (أحمد ماجد) على علاقة بعصام الصيام منذ ما يقرب العام ونصف.

وبعد مواجهة لطفي لشقيقه عن علاقته بعصام، وحقيقة الخلاف الذي بينهما بسبب مال، أخبره وليد أنه بالفعل ذهب إلى العيادة في تلك الليلة لاسترداد أمواله من عصام، ونشبت خناقة بينهما وقام بطعنه والهرب، وأثناء ذلك نسى مفاتيحه وهاتفه فقام بالعودة مرة أخرى ليجد أن رضوى (حنان مطاوع) جاءت إلى العيادة ولكنها تركت السكين وهربت بعدما رأت عصام على الأرض، ليقوم بأخذ سكينها وطعن عصام مجددا.

كما كشفت الحلقة أيضا عن قيام وليد بالذهاب إلى المعمل ليضع السكين لعبد الغني (وليد فواز) ليلبسه القضية بدلا من رضوى، وبعد معرفة لطفي بكل تلك الحقائق يحاول إقناعه بضرورة أن يسلم نفسه حتى لا يظلم رضوى، ولكن وليد يرفض، وفي تلك الأثناء يدخل الضابط حسين (رامي الطمباري) للقبض على وليد، حيث سلمه شقيقه لطفي واستمع الضابط إلى اعترافه.

يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.