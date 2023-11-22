شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة عبد الحليم نويرة تقدم حفلاً لأغانى بليغ حمدى فى الأوبرا.. 30 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية حفلاً فنيًا، وذلك يوم 30 نوفمبر الحالى، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة الثامنة مساء قياده المايسترو أحمد عامر والحفل يتضمن أغانى للموسقار الراحل بليغ حمدى ويقدمها عدد من مطربى الفرقة منهم اجفان طه سمية وجدى كنزى محمد حسن حسام حسنى مؤمن خليل



فرقة عبد الحليم نويرة فرقة عبد الحليم نويرة

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست في عام 1967 بقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة الذي كان له الفضل في تأسيسها تحت اسم فرقة الموسيقى العربية؛ بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة



فرقة عبد الحليم نويرة