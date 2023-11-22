بعد انتهاء شهور العدّة .. طليقة حسن شاكوش تحرق قلبه بزواجها الجديد – أول الصور بفستان الزفاف!

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 02:18 صباحاً - شاركت ريم طارق، طليقة المطرب الشعبي حسن شاكوش، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” جلسة تصوير جديدة لها.

وظهرت طليقة حسن شاكوش، بإطلالة مميزة وأنيقة، خطفت بها الأنظار، مرتدية فستانا منفوشا باللون الأبيض، وهو ما علق عليه الجمهور متسائلا: “هي هتتجوز؟”.

طليقة حسن شاكوش تثير الجدل بفستانها الأبيض

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات جمالية بسيطة، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

هل تزوجت ريم طارق؟

وبعد نشرها تلك الصور، تداولت حسابات إخبارية مهتمة باخبار الفنانين أن ريم طارق، طليقة المطرب الشعبي حسن شاكوش، تزوجت بعد اشهر من انفصالها عنه.

ليتبين انه لا صحة لهذا الخبر حتى الان لكن ظهورها طليقة حسن شاكوش بفستانا منفوشا باللون الأبيض، جعل الجمهور يتكهن بزواجها بعد انقضاء شهور عدتها من المطرب الشعبي.

الأزمة مستمرة بينهما

الجدير بالذكر ان ريم طارق طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، كشفت تفاصيل جديدة في الأزمة المستمرة بينهما، وأشارت إلى أنها كانت تتلقى صورًا من فتيات ترتدي ملابسها الخاصة.

وقالت ريم طارق خلال حوار تليفزيوني لها: فيه بنات كانوا بيعتوا لي صورهم وهما بيلبسوا قمصان نومي في فيلا حسن شاكوش، ومش هعرض حاجة زي دي وواجهته قدام الناس، وجزء من الحاجات الشخصية بتاعتي ملقتهاش ومع ذلك ارتضيت، وحقوقي القانونية هاخدها بالقانون

كما كشفت أنها أعادت ساعة ذهب لحسن شاكوش عثرت عليها في أشيائها الخاصة، قائلة: لما روحت أخد حاجتي وهدومي من البيت لقيت ساعة دهب بتاعة حسن كان شايلها معايا، قررت تاني يوم أثبت له حسن نيتي قدام الناس وقلت له أنا عاوزاك ودي الأمانة اللي كنت شايلها معايا وبعرفك أني مش وحشة، وفي النهاية خلف هو باتفاقه وما أدنيش حقوقي القانونية وهاخدها بالقانون

حسن شاكوش يطرح أغنية جديدة

من ناحية أخرى، كشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن أحدث أغانيه الجديدة “مالكش مكان”.

ونشر حسن شاكوش مقطع فيديو، أثناء تسجيل الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وعلق شاكوش على الفيديو: “مالكش مكان خسرت دلعنا وروقان.. الجديد بأمر الله، يا رب يعجبكم”.

يذكر أن حسن شاكوش أعلن مؤخرًا تضامنه مع الشعب الفلسطيني وإيقاف نشاطاته الفنية وشارك بالعديد من حملات التبرع والإغاثة كما طالب متابعيه بالتبرع لصالح الشعب والقضية الفلسطينية.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »