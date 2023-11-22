أول ظهور لبروس ويليس بعد إصابته بالخرف (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - بعد إعلان إصابته بمرض الخرف، ظهر الممثل العالمي المعتزل بروس ويليس علانية للمرة الأولى، خلال صورة تناقلتها وسائل إعلامية.

وظهر نجم هوليوود، البالغ من العُمر 68 عاما، وهو يجلس داخل سيارته على المقعد بجانب سائقها.

وارتدى بروس ويليس بحسب الصورة المتداولة هودي أسود اللون، حلال تنزهه خارج منزله.



كانت أسرة النجم العالمي أعلنت إصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي في مارس من العام الجاري، بعد اعتزاله الفن إثر إصابته بمرض الحبسة.

وقالت العائلة في بيان على موقع جمعية الخرف الجبهي الصدغي: "منذ أن أعلنا تشخيص إصابة بروس بعدم القدرة على الكلام في ربيع عام 2022، تطورت حالته ولدينا الآن تشخيص أكثر تحديدا هو الخرف الجبهي الصدغي".

وأضاف البيان: "لسوء الطالع فإن التحديات في التواصل ليست سوى أحد أعراض المرض الذي يواجهه بروس. ورغم كون ذلك مؤلما فإن من المريح أن يكون لديك تشخيص واضح أخيرا".

ونشرت رومر ويليس، الابنة الكبرى للنجم الأمريكي، البيان على حسابها بموقع إنستغرام، وتلقت دعما من آخرين في صناعة الترفيه.