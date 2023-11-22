تم تصويره بالمغرب.. فيلم كوري يسلط الضوء على القضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور من كواليس فيلم الأكشن والتشويق "Ransomed" وهو فيلم كوري عرض بالسينمات مطلع شهر أغسطس الماضي، حيث تدور أحداثه حول دبلوماسي يتم توكيله بمهمة حمل فدية لتحرير دبلوماسي آخر في لبنان وعن طريق الصدفة يقع سائق تاكسي وسط الأحداث ليدخلوا سويَا بالعديد من المطاردات.

وكانت الصورة ليافطة عملاقة بأحد الشوارع التي تصدرت أحد مشاهد الفيلم أثناء مطاردة بين أبطال الفيلم وعدد من الأشخاص وكتب عليها "إسرائيل شر مطلق إن شرف القدس يأبي أن يتحرر إلا على أيدي المؤمنين" ولاقت الصورة رواجًا بين رواد السوشيال ميديا.

فيلم "Ransomed" مستوحى من أحداث حقيقية كانت تدور في فترة الثمانينات أثناء الحرب الأهلية بين الفصائل الإسلامية والمسيحية في لبنان والفيلم تم تصويره بالكامل في المغرب، والفيلم ناطق بعدد من اللغات وهم الكورية، الإنجليزية والعربية، ولاقي الفيلم إشادات كبيرة وقت عرضه كونه يتضمن العديد من مشاهد الأكشن والمطاردات، الفيلم يبلغ مدته ساعتين وشارك في بطولته مجموعة من النجوم الكوريين والمغاربة والأمريكان.

وقام العديد من النجوم العالميين مؤخرًا بتوقيع عريضة طالبوا خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتدخل لوقف إطلاق النار في غزة ومن أبرزهم الممثل الأمريكي مارك رافالو، عارضة الأزياء بيلا حديد، النجمة العالمية أنجلينا جولي، والممثل جون كوزاك.