شكرا لقرائتكم خبر عن 100مليون دولار لفيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds فى 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds إلى 100 مليون و 842 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 17 نوفمبر الجارى، العمل من إنتاج شركة Lions Gate Films، ووصلت مدته إلى ساعتين و37 دقيقة.

وأنقسمت إيرادات العمل بين 44 مليونا و607 بشباك التذاكر الأمريكي، و56 مليونا و235 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.



The Hunger Games: The Ballad of Songbirds

يركز "The Ballad of Songbirds and Snakes" على كوريولانوس سنو، وهو صبي طموح، والذى أصبح في النهاية الزعيم المستبد لبلد بانيم البائس، وهو من إخراج فرانسيس لورانس، ومن بطولة توم بليث، راشيل زيجلر، هانتر شيفر، جيسن شوارتزمن وبيتر دينكلاج.

الجزء الأول من الفيلم من تأليف وإخراج جارى روس، ومن بطولة جنيفر لورنس وجوش هتشرسون وليام هيمسورث وويلو شيلد واليزابيث بانك وويس بينتلى وستانلى لوتسى.