«حقير من الطراز العالمي».. نجل براد بيت وانجلينا جولي بالتبني يهاجم والده؛ ما القصة؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 03:48 صباحاً - مفاجأة جديدة كشفها موقع Daily Mail عن علاقة نجم هوليوود براد بيت بأحد أبنائه وأنجلينا جولي بالتبني.

ابن براد بيت بالتبني يشن هجومًا عليه

وفي التفاصيل، شارك موقع ديلي ميل تقرير حصري كشف من خلاله عن العلاقة المتوترة بين براد بيت وابنه باكس براد بيت البالغ من العمر 19 عاماً.

انجلينا جولي ونجلها بالتبني باكس

وكشف التقرير أن باكس شن هجوماً على والده بالتبني براد بيت من خلال ستوري شاركها حسابه على إنستقرام، حيث أوضح أنه لا يفضل العيش معه على الإطلاق، وكل ما قيل حول علاقتهما المميزة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تمامًا.

البوست الذى يعود لنجل براد بيت وانجلينا جولي

وقال باكس في الستوري التي شاركها أن براد بيت جعل حياتهم أسوأ وشبهها بالجحيم، وقال بما معناه “لقد جعلت حياة المقربين مني جحيمًا دائمًا، يمكنك أن تقول لنفسك وللعالم ما تريد، ولكن الحقيقة ستظهر للنور يومًا ما”.

مع العلم أن براد بيت تبنى باكس بشكل رسمي عام 2007 بعد عام واحد من تبنى أنجلينا جولي له في عام 2006.

علاقة براد بيت الجديدة

ذلك يأتى بعد تطور علاقة براد بيت الجديدة مع إينيس دي رامون والتى دخلت فى منحنى جدي، حيث أكد تقرير نشر على موقع foxnews أن بيت يدخل فى علاقة جدية لأول مرة منذ انفصاله عن أنجلينا جولي مع إينيس، التى تصغره بـ27 عاماً، وكان الاثنان يتواعدان لمدة عام وأمضيا بعض الوقت معًا هذا الصيف بينما كان بيت يصور فيلمًا للفورمولا 1 فى أوروبا.

وقال مصدر لمجلةPEOPLE : “هذه هى العلاقة المناسبة الأولى لبراد منذ الطلاق”، وأضاف المصدر “من الرائع رؤيته فى مكان جيد. إينيس تجعله سعيدا للغاية”، فى حين لم يرد ممثل بيت حتى الآن.

تعمل إينيس دي رامون في صناعة المجوهرات، ووظيفتها الحالية نائبة رئيس مجوهرات Anita Ko، وهو المنصب الذي تشغله منذ عام 2021، وتخرجت دي رامون فى جامعة جنيف عام 2013 بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، وكانت إينيس دي رامون متزوجة سابقًا من الممثل بول ويسلي، ومن غير الواضح سبب انفصال الزوجين، لكن الأخبار تصدرت العناوين في سبتمبر 2022 بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الزواج.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »