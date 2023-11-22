شكرا لقرائتكم خبر عن سما إبراهيم لـ " الخليج 365 ": الوقوف على خشبة المسرح القومى شرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سما إبراهيم لـ " الخليج 365 " انها تتشرف بالوقوف على خشبة المسرح القومى والانضمام الى فريق عمل مسرحية " الحفيد " لافتا أن الوقوف على خشبة المسرح القومى فخر لأى فنان وأنه كان حلم من أحلامها ،وأعربت سما عن سعادتها نجاح الأيام الأولى من العرض ،ووجهت شكرها لكل فريق العمل وزملائها النجوم الذين ساعدوها ودعموها، كما وجهت الشكر لكل مسئولي المسرح القومى والمخرج يوسف المنصور الذى كان داعم رئيس لها



مسرحية الحفيد مسرحية الحفيد



مسرحية الحفيد مسرحية الحفيد



مسرحية الحفيد مسرحية الحفيد

مسرحية "الحفيد" مأخوذة عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار، حيث سبق وجرى تقديمها خلال فيلم "الحفيد" عام 1974، وهذه المرة الأولي التي تقدم فيها في شكل عرض مسرحي

ويناقش العرض العادات والتقاليد الأسرية بشكل كوميدي اجتماعي، حيث يتناول الأسرة المصرية التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي للتأثير الذي يتركه في الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.

شارك في المسرحية حين عرضها في الموسم الأول لها عدد كبير من أبناء المسرح القومي وعلى رأسهم تامر فرج، عادل عفر، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور،رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبدالرازق، نشوى علي عبدالرحيم، ندا عفيفي، وعبدالباري سعد وديكور حمدي عطية، وإضاءة حازم أحمد، وملابس مروة عودة، والتعبير الحركي شيرين حجازي، وموسيقى كريم عرفة، وإعداد وإخراج يوسف المنصور.