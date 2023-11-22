“احلوت بعد الطلاق”.. ظهور مفاجئ لـ بوسي بعد انفصالها عن هشام ربيع.. وتعليق مُثير عبر منشورها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 05:18 صباحاً - بعد أيام قليلة من انفصالها عن مصفف الشعر هشام ربيع، شاركت الفنانة بوسي متابعيها أحدث ظهور لها

ونشرت بوسي الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام“، وظهرت خلالها بإطلالة جذابة.

المطربة بوسي في منشور جديد

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: “سبحان من سوى الجمال بوجهها، الله يحفظك يارب، منورة يا بوسي، ماشاء الله حبيبتي، احلوت بعد الطلاق”، وغيرها.

كما انهالت الانتقادات والتعليقات المثيرة على منشور الفنانة بوسي، وذلك بسبب سرعة ظهورها بعد إعلان الانفصال من زوجها هاشم ربيع، حيث كتب أحد المتابعين: «انتي قوية بجد كل شي اتقال عليكي صح»، وعلق آخر :«عاجبنى فيكى أن مش فارق معاكى أي كلام».

المطربة بوسي

أول رد فعل من المطربة بوسي على انستجرام

وكانت المطربة بوسي قد نشرت جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الرسمي على “انستجرام” وذلك بعد طلاقها رسميًا بساعات قليلة.

وظهرت “بوسي” بفستان أخضر أنيق وخضعت لجلسة تصوير خطفت بها الأنظار ولاقت إعجاب متابعيها منهم الفنانة غادة عبد الرازق والتي اكتشفت بتعليق إيموجي من القلوب.

اعلان هشام ربيه خبر الانفصال

وأكد مدير أعمال مصفف الشعر هشام ربيع، خبر انفصاله عن المطربة بوسي وأنه أبلغها بقرار انفصاله عنها يوم الثلاثاء الماضي وعن مروره بحالة نفسية سيئة بعد براءته مؤخرًا من دعوى قضائية رفعها ضده زوج “بوسي” السابق واتهمه بالسرقة بالإكراه والاستيلاء على 8 مليون جنيه وهو ما لم يحدث، وكان ينتظر “هشام” وقوف زوجته بوسي في محنته مؤكدًا أن ما حدث هو وقوف زوجته السابقة معه في محنته ليقرر الانفصال عن بوسي.

وهذه ليست المرة الأولي التي يتداول فيها خبر انفصال بوسي من زوجها هشام ربيع، حيث نفت “بوسي” ما تردد من أخبار حول انفصالها عن زوجها بشهر سبتمبر من العام الماضي خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج “90 دقيقة” تقديم الإعلامية بسمة وهبة الذي يعرض على قناة “المحور”، وأكدت “بوسي” في مداخلتها عن عدم صدق هذه الشائعات ونفت قيامها بحذف صورها معه وانها لم تنشر صورًا لهما معًا من حفل زفافها وأنه حتى لو حصل الانفصال لن تقوم بحذف الصور قائلة: “دي في الاخر حياتي أنا”.

وأكد رجل الأعمال هشام ربيع، أن الانفصال تم بهدوء وإنهاء كل شي بينهما بالود، مشيرا إلى أنه لن يدخل في أي مهاترات بشأن هذا الموضوع والتي من شأنها تعطيل مسار حياته الشخصية خلال الفترة المقبلة.

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