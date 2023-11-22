شكرا لقرائتكم خبر عن ريدلي سكوت لـ منتقدي " Napoleon" : "الفرنسيون لا يحبون أنفسهم " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد المخرج العالمى ريدلي سكوت على نقاد السينما الفرنسيين بعد أن نشروا سلسلة من المراجعات السلبية لفيلمه الجديد "Napoleon"، على الرغم من تلقي العمل الجديد مراجعات إيجابية بشكل عام من قبل النقاد في المملكة المتحدة، إلا أن العديد من التعليقات الفرنسية كانت أقل لطفًا، حيث شبهتها صحيفة لوفيجارو بـ "باربي وكين تحت الإمبراطورية".

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، رد سكوت قائلاً: "إن الفرنسيين لا يحبون أنفسهم حتى، والجمهور الذي عرضته عليه في باريس، أحبه."



ريدلى سكوت

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها سكوت عناوين الأخبار خلال الترويجلـ فيلمه الجديد Napoleon، فى وقت سابق من هذا الشهر، رد على شرح تيك توك للمؤرخ دان سنو حول عدم دقة الفيلم، بما في ذلك تورط Napoleon في معركة الأهرامات عام 1798 وكيف أنه "لم يسبق له قط" قيادة هجوم فرسان فرنسي، حيث قال سكوت: "احصل على حياة، وأميل إلى أن أكون بصريًا قبل كل شيء، قبل الكلمة المكتوبة."

سيتم إصدار الملحمة التاريخية في دور السينما اعتبارًا من 22 نوفمبر الجارى، وتصل مدة الفيلم إلى 157 دقيقة.

ليس لدى المخرج العالمى ريدلي سكوت سوى القليل من الوقت لأي شخص يشير إلى الأخطاء التاريخية في فيلمه القادم "Napoleon"، حيث سُئل المخرج من قبل مجلة نيويوركر عن الردود على الفيديو الدعائى للعمل، وبالأخص تحليل للمؤرخ التليفزيوني دان سنو حول عدم الدقة، بما في ذلك تورط نابليون في معركة الأهرامات عام 1798 وكيف أنه لم يسبق له قيادة هجوم سلاح الفرسان الفرنسي.

وأجاب المخرج في حديثه عن فيلمه الجديد Napoleon: "أميل إلى أن أكون بصريًا قبل الكلمة المكتوبة".

عندما طلب من سكوت الرد على مدققي الحقائق التاريخية، كان سكوت صريحًا في رده، حيث صرح قائلا: "احصل على حياة".

يلعب خواكين فينيكس دور نابليون بونابرت في فيلم Napoleon، الذي يتتبع صعود الزعيم الفرنسي إلى السلطة وعلاقته بالإمبراطورة جوزفين (فانيسا كيربي). ومن بين أعضاء فريق التمثيل الآخرين طاهر رحيم وبن مايلز وروبرت إيفريت.