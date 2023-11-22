شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة حسن: القراءة المسرحية صيغة إبداعية للتعرف على عوالم المؤلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت د. نبيلة حسن رئيس مهرجان القراءة المسرحية وأستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية إن القراءة المسرحية هي صيغة إبداعية تجمع بين المؤدي والمتلقي في حضور النص المسرحي، وبما يتنافى تماما مع فكرة إقامة عرض مسرحي بتكاليف إنتاجية باهظة، فالممثل يجتهد بصوته وأدائه والمتلقى يرتقى بخياله فيترجم كل ما يسمعه إلى صور بصرية وصولا إلى ما بين السطور من معان ودلالات تخرج بالنص من الحدود المادية إلى قراءات وتصورات أعمق واهم من المعنى المباشر للحوار المكتوب

وتضيف د. نبيلة حسن : تعتمد القراءة المسرحية على قراءة الممثل من النص والتجسيد من خلال الصوت ولغة الجسد المصاحبة له لإظهار كافة أشكال التعبير عن مشاعر الشخصيات، ويمكن استخدام الإكسسوار والإضاءة والحركة والايحاء وكافة عناصر الموسيقى والمؤثرات وخلافه ولكن في حدود ضيقة لإيضاح وتفسير رؤية المؤلف لما بين السطور.

جدير بالذكر أن الدكتورة نبيلة حسن ولدت في عام 1966، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت في مسلسلات (الكعبة المشرفة، محمد رسول الله، سنبل بعد المليون)، كما شاركت في أفلام (النمر الأسود، الحدق يفهم، ليلة القبض على فاطمة، ممنوع في مدرسة البنات). وعلى الصعيد الأكاديمي عملت نبيلة حسن كمديرة للمركز القومي لثقافة الطفل بين عامي 2008 و2011، ورئيسة قسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية ، وهي الشقيقة الكبرى للممثلان مؤمن حسن ونادر حسن.