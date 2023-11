شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لورانس مازحة:أريد خنق راشيل زيجلر لأخذها دورى في The Hunger Games والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذكرت الممثلة الشابة راشيل زيجلر أول لقاء لها مع بطلة سلسلة The Hunger Games جنيفر لورانس، واصفة إياها بأنها "لطيفة للغاية"، تلعب زيجلر دور لوسي جراي بيرد في The Hunger Games: The Ballad Of Songbirds And Snakes، وهي مقدمة للأفلام الأربعة الأصلية التي لعبت فيها لورانس دور Katniss Everdeen.



جنيفر لورانسو راشيل زيجلر

وفي حديثها في برنامج كيلي كلاركسون، أوضحت زيجلر أنها التقت بلورنس خلال أسبوع الموضة في باريس هذا العام، وقالت زيجلر: "لقد كنا في أسبوع الموضة في باريس لحضور عرض ديور قبل أسبوعين فقط، لم أكن أريد أن أكون غريبة، خاصة أننى هيأت نفسي للتحدث معها، وكانت لطيفة للغاية بشكل لا يصدق”.

عندما تم عرض مقطع يظهر زيجلر ولورانس في الحدث على الشاشة، أضافت: "في هذا المقطع، تقول جينيفر في الواقع، دعونا نلتقط صورة أخرى حيث أخنقك وأقول أنك لن تأخذ دوري أبدًا، وهذا بالضبط ما أردته منها."

تجري أحداث The Hunger Games: The Ballad Of Songbirds And Snakes قبل 64 عامًا من الفيلم الأول، وهي تتبع السنوات الأولى لكوريولانوس سنو (الذي لعب دوره في الأصل دونالد ساذرلاند) قبل أن يصبح الزعيم المستبد لبانيم، ويلعب توم بليث دور سنو الشاب، الذي تم تعيينه كمرشد لوسي جراي بيرد في ألعاب الجوع العاشرة القادمة.