شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عماد وحمزة العيلى شقيقان فى مسلسل "العودة" مع شريف سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنانان تارا عماد وحمدى العيلى أدوار شقيقان ولهما شقيقة ثالثة تجسد دورها رحاب عرفة، وذلك ضمن أحداث مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة والمقرر عرضه السبت المقبل على قناة dmc، حيث تظهر تارا عماد بشخصية فتاة تدعى كيان وتعمل دكتورة بيطرية تعيش قصة حب مع شريف سلامة.

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، وأحمد والى، سارة نور، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.

يذكر أن آخر أعمال تارا عماد فيلم "بيت الروبى" الذى عرض في موسم عيد الأضحى وحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية بوصوله إلى 130 مليون جنيه، وهو بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

أما حمزة العيلى فكان آخر أعماله، مسلسل "رسالة الإمام" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون ، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.



تارا عماد