شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد فطين عبد الوهاب.. التقى بإسماعيل ياسين في 16فيلمًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ولد المخرج فطين عبد الوهاب يوم 22 نوفمبر عام 1913 ، وهو من أهم مخرجي السينما المصرية ، ومعروف بحسه الكوميدي في أغلب أفلامه التي أخرجها ، وله فيلمين ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري، هما : " الزوجة ١٣"، و" مراتي مدير عام" .

اليوم يتزامن مع ذكري ميلاده ، وارتبط اسم فطين عبد الوهاب بالفنان إسماعيل ياسين، فقد التقى معه في 16 فيلماً ما بين عامي 1951-1962، من ضمنها أفلام (الجيش والطيران والأسطول البحري)، وبيت الأشباح (1951)، كلمة الحق (1953)، الآنسة حنفي (1954)، إسماعيل يس في الجيش (1955)، إسماعيل يس في البوليس (1956)، ابن حميدو، إسماعيل يس في الأسطول (1957)، امسك حرامي، إسماعيل يس بوليس حربي (1958)، إسماعيل يس بوليس سري، إسماعيل يس في الطيران، العتبة الخضراء (1959)، الفانوس السحري، حايجننوني، حلاق السيدات (1960)، الفرسان الثلاثة (1962).

فطين عبد الوهاب أخرج أفلاماً كوميديةً أخرى لم يمثل فيها إسماعيل ياسين لعل أشهرها هو فيلم إشاعة حب المُنتج عام 1960، وهو من عائلة فنية، فشقيقه الفنان سراج منير، والمخرج حسن عبد الوهاب. وقد تزوج أربع مرات ، من الممثلة هاجر حمدي، ثم المطربة ليلى مراد، أم ولده زكي، ثم الراقصة تحية كاريوكا، ثم زوجة من خارج الوسط الفني هي منيرة شقيقة الممثلة نجلاء فتحي.

صديق عمره الفنان إسماعيل ياسين حضر جنازته يوم 12 مايو عام 1972، وكان متأثرا جدا وحزينا عليه، وقد توفي إسماعيل نفسه بعد صديقه فطين باثني عشر يوماً.