شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق الفنان شريف رمزي بعد صراع طويل مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان شريف رمزي عن وفاة شقيقه صلاح رمزي بعد معاناته الفترة الماضية من المرض، وبقائه داخل العناية المركزة في غيبوبة منذ أكثر من عامين، وذلك من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث كتب عبر خاصية الاستوري: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي أدعوا له".



شريف رمزي

وعن حالة شقيقه الصحية، أشار في تصريحات تليفزيونية سابقة: "شقيقى جاله مرض الالتهاب السحائى، وقبلها كان قعد يشكتى من رقبته وعملنا علاج طبيعى.. وعملنا تحاليل كل ارقام التحاليل عالية جدا والدكاترة قالوا عنده حاجة فى المخ وعلى اساسة تلقى 14 يوم علاج واليوم الـ15 انقطع عنه الاكسجين لمدة 15 يوم وراح فى غيبوبة.. وهناك تحسن بس بسيط والغيبوبة بتاعة ربنا وملهاش مدة".