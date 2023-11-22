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جنازة شقيق الفنان شريف رمزي بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

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القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان شريف رمزي موعد ومكان جنازة شقيقه صلاح رمزي الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد صراعه الطويل مع المرض.

وقال "رمزي" لـ ”الخليج 365” إنهم سيقومون بصلاة الجنازة على شقيقه صلاح بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.


شريف رمزي وصلاح رمزي

 

وكان شريف رمزي أعلن عن وفاة شقيقه من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث كتب: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي أدعوا له".

وعن حالة شقيقه الصحية، أشار في تصريحات تليفزيونية سابقة: "شقيقى جاله مرض الالتهاب السحائى، وقبلها كان قعد يشكتى من رقبته وعملنا علاج طبيعى.. وعملنا تحاليل كل ارقام التحاليل عالية جدا والدكاترة قالوا عنده حاجة فى المخ وعلى اساسة تلقى 14 يوم علاج واليوم الـ15 انقطع عنه الاكسجين لمدة 15 يوم وراح فى غيبوبة.. وهناك تحسن بس بسيط والغيبوبة بتاعة ربنا وملهاش مدة".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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