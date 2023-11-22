أخيرًا، نجم توايلات روبرت باتينسون وحبيبته ينتظران حدثًا سعيدًا

أكدت المغنية البريطانية، سوكي واترهاوس، حملها بطفلها الأول من الممثل البريطاني، روبرت باتينسون، وذلك في مهرجان كورونا كابيتال في مكسيكو سيتي، حيث شاركت بفيديو عبر تيك توك معلنة بسعادة عن الحمل.

وخاطبت سوكي الجمهور عند صعودها الى المسرح قائلة: “ارتديت اليوم شيئًا لامعًا لإلهائكم عن شيء آخر” وتابعت ممازحة وبسعادة: “لكن لست متأكدة مما إذا كان الأمر ناجحًا”.

الجدير ذكره أن روبرت باتينسون وسوكي واترهاوس، قد تألقا على السجادة الحمراء لدى وصولهما معًا لحضور حفل “Go Campaign’s 2023 Gala” الذي أقيم قبل أسابيع قليلة في لوس انجلوس.

غير ان اللافت في إطلالة الثنائي الذي يرتبط بعلاقة عاطفية منذ العام ٢٠١٨، ظهور سوكي (٣١ عامًا) ببطن منفوخ ما دفع بالمتابعين الى التساؤل عن فرضية ان تكون الممثلة حاملاً في أشهر متقدمة لتتحوّل الأنظار من أهمية المناسبة الخيرية الى شأن خاص لم يطل به الأمر حتى أعلنت سوكي بنفسها الحمل في مهرجان كورونا كابيتال.