شريف رمزي يُفجع بوفاة شقيقه

أعلن الممثل المصري، شريف رمزي، وفاة شقيقه صلاح عبر حسابه الخاص على موقع انستغرام، إذ كتب عبر الستوري: “البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله أخي صلاح رمزي، ادعو له”.

وكشف شريف عن موعد جنازة شقيقه الراحل اليوم الاربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

نشير أن صلاح رمزي كان قد تعرّض لأزمة صحيّة خطيرة استدعت نقله الى المستشفى وذلك نتيجة التهاب فى أنسجة المخ أدخلته في غيبوبة وكانت حالته حرجة جدًا.

الصورة: شريف برفقة شقيقه صلاح رمزي