فن ومشاهير

شريف رمزي يُفجع بوفاة شقيقه

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أعلن الممثل المصري، شريف رمزي، وفاة شقيقه صلاح عبر حسابه الخاص على موقع انستغرام، إذ كتب عبر الستوري: “البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله أخي صلاح رمزي، ادعو له”.

وكشف شريف عن موعد جنازة شقيقه الراحل اليوم الاربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

نشير أن صلاح رمزي كان قد تعرّض لأزمة صحيّة خطيرة استدعت نقله الى المستشفى وذلك نتيجة التهاب فى أنسجة المخ أدخلته في غيبوبة وكانت حالته حرجة جدًا.

الصورة: شريف برفقة شقيقه صلاح رمزي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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