إبراهيم تشيليكول بطل “للموت” بنسخته التركية.. وهذا موعد عرضه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت تفاصيل مسلسل «حتى الموت» التركي، المقتبس عن مسلسل «للموت»، تتكشف شيئاً فشيئاً، بعد أسابيع من الإعلان عن توقيع اتفاقيةٍ بين المنتج جمال سنان، صاحب شركة «إيغل فيلمز» المنتجة له بالنسخة العربية، وبين شركة «D Media»، ومراد يانسي رئيس مجلس إدارة «Demirören TV Group».

وفي التفاصيل الجديدة، اتفق النجم التركي، إبراهيم تشيليكول، على بطولة العمل، ليجسد شخصية «هاكان داغستان»، مالك إحدى أكبر شركات البناء في تركيا، وأن النجم حالياً بانتظار أن يوقع العقد.

من جهتها، أكدت «Kanal D»، القناة الناقلة للعمل، هذا الاتفاق رسمياً، من خلال نشر رسالةٍ ترحيبية بالنجم التركي عبر حسابها على «إنستغرام» قالت فيها: «أهلاً بعودتك مرة أخرى»، أرفقتها مع صورةٍ لإبراهيم تشيليكول.

ووفقاً لبيرسين، الصحافية التركية المتخصصة بنقل أخبار المشاهير، فإنه لايزال العمل مستمراً على اختيار النجوم الآخرين، ومن بينهم الممثلة التي ستقف أمام تشيليكول في دور زوجته «إريم»، وكذلك اختيار الممثلة التي ستجسد دور «صحراء» المرتبطة بماضي «إريم»، مضيفةً أن المسلسل يرفع شعار «الحب ليس بقدر ما تعتقد، بل بقدر ما تشعر به».

وفي هذا الشأن، كانت قد خرجت بعض الأنباء غير المؤكدة، التي أشارت إلى أن الممثلة التركية شيفال سام بطلة مسلسل «التفاح الحرام»، ستجسد الشخصية التركية المقابلة لشخصية «سحر»، التي قدمتها بوغصن في النسخة العربية، فيما سيشرف على إخراج العمل المخرج التركي سردار قوزلكلي، الذي سبق أن أخرج العديد من المسلسلات المهمة مثل: «حكايتنا، والعشق الفاخر، ووجع القلب، والمدار».

ومن المتوقع أن يبدأ تصوير العمل في وقتٍ قريبٍ جداً، من أجل أن يكون جاهزاً للعرض في فبراير 2024، وفقاً لجدول أعمال القناة الناقلة له.

وبفضل ذلك، سيكون مسلسل «للموت» من أول الأعمال العربية التي تتحوّل إلى «فورمات»، ويتم تجسيدها باللغة التركية، إذ تم توقيع الاتفاقية في مدينة كان، على هامش فعاليات «MIPCOM».

وفي حين أن مسلسل «للموت» هو أول مسلسلٍ عربي تتضح ملامح إنتاجه في الدراما التركية، إلا أنه سبقه قبل عام الإعلان عن تحويل مسلسل «الهيبة» إلى نسخةٍ تركية، حيث اشترت شركة «القمر» التركية وقتها حقوقه من المنتج صادق الصباح صاحب شركة «سيدرز آرت»، إلا أن العمل لم يبصر النور حتى الآن، مع أن الكثير من المصادر ترجح بدء تنفيذه مطلع العام المُقبل.

وكان مسلسل «للموت» قد حقق نجاحاً كبيراً، وأصبح حالةً جماهيرية بمواسمه الثلاثة، التي عُرضت على مدار ثلاث سنوات في شهر رمضان من كل عام.

يُذكر أن النجمة اللبنانية ماغي بوغصن، أكدت، في مايو الماضي، وجود جزءٍ رابع من «للموت»، وأنها بدأت استعداداتها لتصويره، على أن يتم عرضه خارج السباق الرمضاني، مبينةً أن الشركة المنتجة لم تكن لديها نية لإنجاز جزء رابع، إلا أن القرار جاء بسبب التفاعل الكبير من الجمهور حول مصير شخصيتي «سحر وريم».