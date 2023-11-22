قمصان ميسي للبيع بالمزاد.. والهدف إنساني!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قبل عام من اليوم، أقيمت بطولة كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر، والتي توج بها – في نهاية المطاف – المنتخب الأرجنتيني، بقيادة نجمه البارز ليونيل ميسي.

واليوم، يستعيد الناس ذكرياتهم مع البطولة الأبرز عالمياً، من خلال المبادرة الخيرية التي أطلقتها دار سوذبيز للمزادات، بالتعاون مع النجم المونديالي، الذي ارتبطت هذه البطولة ارتباطاً وثيقاً باسمه، خاصة أنه حقق فيها حلمه الكروي بالفوز بكأس العالم.

يقول ميسي عن كأس العالم: «لقد حلمت بالكأس مرات كثيرة، ورغبت في حملها، إلى درجة أنّني لم أصدق بعد.. أننا فزنا بها».

المبادرة العالمية، التي تقيمها دار سوذبيز للمزادات، بالتعاون مع ليونيل ميسي، تتلخص في عرض مجموعة من القمصان التي ارتداها ميسي، خلال الشوط الأول من المباراة النهائية، ومباريات نصف النهائي، وربع النهائي، ودور الـ16، واثنتين من مباريات دور المجموعات، للبيع في مزاد مخصص لها عبر الإنترنت، يبدأ اعتباراً من يوم 30 نوفمبر الحالي، وحتى يوم 14 ديسمبر المقبل، وتقدر قيمة المجموعة الاستثنائية بما يزيد عن 10 ملايين دولار، ومن المتوقع أن يحقق هذا المزاد القيمة الأعلى من التذكارات الرياضية.

ويهدف المزاد إلى التبرع بجزء من عائداته لمشروع «UNICAS»، الذي ينفذه مستشفى الأطفال Sant Joan de Déu» (SJD)» في برشلونة، بدعم من مؤسسة «ليو ميسي»، لتلبية احتياجات الأطفال الذين يعانون أمراضاً نادرة. يأتي ذلك في أعقاب العمل، الذي أنجزته مؤسسة «ليو ميسي» مع مركز سرطان الأطفال بمستشفى الأطفال «SJD» في برشلونة، والذي يعالج 400 طفل مصاب بالسرطان كل عام.

الرقم القياسي، المسجل لبيع قطعة تذكارية من إحدى المباريات الرياضية، هو حالياً لقميص ارتداه مايكل جوردان في نهائيات الدوري الأميركي للمحترفين عام 1998، والذي بيع بمبلغ 10.1 ملايين دولار في دار سوذبيز نيويورك خلال شهر سبتمبر 2022. أما الرقم القياسي لقطعة رياضية لكرة القدم، فيعود إلى قميص دييغو مارادونا من المباراة التي سجل خلالها هدفاً بيده في مرمى إنجلترا عام 1986، والذي بيع بمبلغ 9.3 ملايين دولار في دار سوذبيز لندن خلال شهر مايو 2022.

وليونيل أندريس ميسي كوتشيتيني، من مواليد 24 يونيو 1987، وهو لاعب كرة قدم أرجنتيني يلعب حالياً مهاجماً و‌قائداً لنادي إنتر ميامي، الذي ينافس في دوري النخبة الأميركي، و‌منتخب الأرجنتين.

ويُعد ميسي أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، فيما يراه البعض الأفضل، فاز ميسي بثماني جوائز من الكرة الذهبية، وهو صاحب الرقم القياسي بستة أحذية ذهبية أوروبية. وقضى معظم مسيرته الاحترافية مع فريق برشلونة الإسباني، حيث فاز بـ35 لقباً مع النادي، بما في ذلك: عشرة ألقاب في الدوري الإسباني، وأربعة في دوري أبطال أوروبا، وسبعة في كأس الملك.