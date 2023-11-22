باكس نجل براد بيت يهاجمه: “أنت شخص حقير”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية رسالة نارية نشرها باكس (19 عاماً)، ابن براد بيت وأنجلينا جولي بالتبنّي، في حسابه الخاص عبر “إنستغرام” عام 2020، وصف فيها والده بالـ”حقير من الطراز العالمي”.

وفي التقرير، شارك الموقع لقطة شاشة للرسالة التي كتبها باكس لمناسبة عيد الأب، وضعها على صورة لبيت أثناء تسلّمه جائزة الأوسكار استهلها بالقول: “عيد أب سعيد لهذا الحقير من الطراز العالمي! أنت تثبت مرارًا وتكرارًا أنك شخص فظيع وحقير”.

وتابع: “ليس لديك أي اعتبار أو تعاطف تجاه أطفالك الأربعة الصغار الذين يرتجفون خوفاً في حضورك. لن تفهم أبداً الضرر الذي سبّبته لعائلتي لأنك غير قادر على القيام بذلك”.

واتهم باكس الذي كان يبلغ من العمر 16 عاماً عند نشر الستوري، والده بأنّه حوّل حياة المقرّبين منه إلى جحيم دائم، مضيفاً: “يمكنك أن تقول لنفسك وللعالم ما تريد، ولكن الحقيقة ستخرج للعلن في يوم من الأيام. عيد أب سعيد، أيها الإنسان الفظيع!!!”.

يُذكر أنّ أنجلينا جولي تبنّت باكس من دار للأيتام في مدينة “هوشي منه” الفيتنامية في عام 2007 عندما كان عمره ثلاث سنوات فقط، بعدما كانت والدته البيولوجية المدمنة على الهيرويين قد تركته في دار الأيتام عندما كان حديث الولادة. وبعد مرور عام، قام براد بيت بدوره بتبنّي باكس رسمياً.