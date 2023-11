أوّل تعليق لـ شاكيرا بعد توصّلها إلى تسوية مع الادّعاء الإسباني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرجت النجمة شاكيرا عن صمتها في أوّل تعليق لها منذ الإعلان عن توصّلها لتسوية في قضية التهرّب الضريبي في إسبانيا، حيث كانت تواجه خطر السجن.

ورغم أنّ النجمة الكولومبية لم تدلِ بأي تصريح لدى وصولها إلى المحكمة أو عند مغادرتها بمجرد تأكيد الاتفاق مع مكتب المدّعي العام، وجّهت شاكيرا رسالة من خلال “ستوري” شاركتها عبر حسابها الخاص على “إنستغرام”. ومن خلاله، أعادت النجمة نشر مقطع فيديو من لحظة تسلّمها جائزة أفضل أغنية خلال حفل “غرامي” اللاتيني، حيث وجّهت إهداءً لابنيها، وأرفقت المنشور بتعليق قالت فيه: “الذئبة مثلي تختار عائلتها دائماً”.

وبهذا التعليق، تكون النجمة قد عادت وأكّدت أنّها اختارت تسوية القضية من أجل طفليها.

وكانت شاكيرا قد توصلت يوم الاثنين إلى تسوية مع ممثلي الادّعاء العام في برشلونة، تنصّ على تغريمها بأكثر من 7 ملايين يورو مقابل تفادي أن تتمّ محاكمتها بتهمة عدم سداد ضرائب دخل في إسبانيا بين عامي 2012 و2014.

وستسدّد النجمة غرامة تساوي 50 بالمئة من المبلغ المستحق (14.5 مليون يورو أو 15.7 مليون دولار) أي أكثر من 7.3 ملايين يورو (حوالى 8 ملايين دولار) وقد واقفت خلال جلستها الأولى على دفع غرامة أخرى قيمتها 438 ألف يورو، وذلك تفادياً لعقوبة سجن مدتها ثلاث سنوات.

