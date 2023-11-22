الجدل مستمر حول مسلسل “أولاد الحاج متولي”.. ما علاقة رانيا يوسف ومي سليم؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل مسلسل “أولاد الحاج متولي” الذي تلعب بطولته الفنانة المصرية وفاء عامر، بمشاركة عدد كبير من الفنانين العرب، إثارة الجدل، حيث واجه إشاعة أنّه الامتداد لمسلسل “عائلة الحاج متولي” الذي قدّمه الفنان الراحل نور الشريف في العام 2001.

وخلال الأيام الماضية عاد ليتصدّر المشهد مجدداً، بعدما نشرت مواقع محلية عدة، أنباءً تفيد بوقوع صنّاعه في ورطة جديدة، بانسحاب ثلاث فنانات من بطولته، هنّ رانيا يوسف، نيرمين الفقي، ومي سليم.

الكاتب حسين مصطفى محرم، مؤلف المسلسل، حسم هذا الجدل، وأكّد في تصريحات تلفزيونية، أنّه لم يتمّ عرض المشاركة في البطولة على رانيا يوسف من الأساس، وبخصوص اعتذار نيرمين الفقي، فنفى صحة ذلك، مشيراً إلى أنّها واحدة من بطلات العمل الرئيسيات.

مي سليم كانت قد رفضت الكشف عن سبب اعتذارها عن عدم المشاركة في بطولة العمل، خلال تصريحات أخيرة لها، لكن محرم نفى وجود خلافات بينها وبين إحدى الفنانات المشاركات فيه، وأكّد أنّ هناك خلافات مادية بينها وبين القائمين على العمل، لكن العلاقة معها لا تزال طيبة ولم تصل إلى حدّ الخلاف.

اسم المسلسل وضع صنّاعه في مأزق قد يؤثر على نجاحه، وربما يكون سبباً ترويجياً له، حيث ظنّ كثيرون أنّه الجزء الثاني من المسلسل الشهير “عائلة الحاج متولي”، لكن حسين مصطفى محرم أكّد خلال تصريحات سابقة أنّه ليس امتداداً له والأحداث مختلفة تماماً عنه، مشيراً إلى صعوبة تقديم جزءٍ ثانٍ من المسلسل الأصلي لكونه يحتاج إلى ميزانية ضخمة، بخاصة بعدما أصبح الممثلون المشاركون في بطولته جميعهم نجوماً من الدرجة الأولى.

يُذكر أنّ مسلسل “أولاد الحاج متولي” سوف يُعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2024، ومن المقرّر أن يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من دول عربية عدة، وسينطلق تصويره خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بعد الانتهاء من التحضيرات الأخيرة وإتمام باقي التعاقدات مع الممثلين المشاركين في بطولته.