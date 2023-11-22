سنوب دوغ خدع جمهوره.. لم يقلع عن تدخين الحشيش!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعدما ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر توقف المغني الأميركي سنوب دوغ عن تدخين الحشيش، خرج الأخير يوم أمس كاشفاً أنّه لم يتخلّ في الواقع عن تدخين الحشيش، بل قال ذلك فحسب كجزء من ترويج موقد نار خارجي.

وفي التفاصيل، نشر سنوب دوغ المقطع الإعلاني في حسابه الخاص عبر “إنستغرام” قائلاً: “لديّ إعلان، سأتوقف عن التدخين. أعلم ما الذي تفكرون به، “سنوب، التدخين هو كل شيء بالنسبة إليك. لكنني تخلّيت عن الموضوع. انتهيت من موضوع السعال ورائحة ملابسي الكريهة. سأمضي من دون الدخان. Solo Stove يصنع النار. ويستبعدون الدخان. ذكي جداً”.

وقد حظي الفيديو بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي حيث قال أحدهم: “لقد شهدتم للتو قوة التسويق والإعلان”، ليضيف آخر: “لقد خدعتني للحظة يا صديقي. عبقري في التسويق”.

وكان سنوب دوغ قد فاجأ جمهوره يوم الجمعة بإعلانه التوقّف عن التدخين بخاصة أنّه معروف بحبه الكبير للماريغوانا.

وقال النجم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “بعد تفكير مطول ونقاشي مع عائلتي، قرّرت الإقلاع عن التدخين. أرجو أن تحترموا خصوصيتي في هذه المرحلة”.