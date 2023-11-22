أُصيبت بسكتة قلبية.. وفاة إحدى معجبات تايلور سويفت خلال حفلها في البرازيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت النجمة تايلور سويفت عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” بياناً محزناً نعت فيه إحدى المعجبات التي توفيت خلال حفلها الموسيقي في البرازيل مساء الجمعة.

وفي التفاصيل، أشار موقع “ديلي ميل” البريطاني، أنّه أُغمي على آنا كلارا بينيفيدس (23 عاماً) أثناء حضورها العرض، ويُعتقد أنّها أُصيبت بسكتة قلبية وفقاً لما أفادت ابنة عمها، إستيلا بينيفيدس، وبناءً على ما ذكرته صحيفة “فوهلا دي ساو باولو” البرازيلية.

أضاف التقرير، انّه تمّ نقل بينيفيدس إلى مستشفى بلدية سالجادو فيلهو، لكنها ما لبثت أن توفيت بعد وقت قصير.

وفي هذا الإطار، نشرت سويفت بياناً عبر حسابها بعد انتهاء حفلتها قالت فيه، إنّ بينيفيدس توفيت قبل حفلتها، حيث كتبت: “لا أصدق أنني أكتب هذه الكلمات، ولكنني أقول لكم بقلب مفطور إننا فقدنا إحدى المعجبات في وقت سابق من الليلة قبل عرضي”.

وتابعت: “لا أستطيع أن أشرح لكم كم أنني حزينة بسبب ذلك. ليس لديّ الكثير من المعلومات سوى أنّها كانت فائقة الجمال ويافعة جداً”.

والجدير ذكره هو أنّ درجات الحرارة في الاستاد الذي أقيم فيه الحفل بلغت حوالى 38 درجة مئوية، وقد اضطرت النجمة في مرحلة من المراحل إلى إيقاف حفلها والطلب من القائمين على الحفل تزويد بعض الحاضرين بالماء.

وادّعى بعض المشجعين أنّهم مُنعوا من إدخال المياه إلى مكان إقامة الحفل، وهي مزاعم تقول “ديلي ميل” إنّها لم تستطع التحقق منها.