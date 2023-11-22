درو باريمور ترفض الخضوع للتجميل: “أخشى أن أصبح مهووسة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدّثت الممثلة درو باريمور (48 عاماً) عن مظهرها الخارجي، كاشفة أنّه لم يسبق وأن خضعت لأي عملية تجميل، وغالباً ما لن تخضع لأي منها أبداً في المستقبل.

وقالت درو في حديث لمجلة بيبول: “لم أفعل أي شيء، وسأحافظ على ذلك لأطول فترة ممكنة. ليس لديّ أية أحكام تجاه أي شخص قد يجري أي شيء. لكنني لا أرى نفسي ألجأ إلى هذا الموضوع”. مضيفة: “أنا أتطلع لرؤية شكلي في المستقبل”.

وأشارت باريمور إلى أنّها ليست مهتمة بإجراء أي تعديلات لمظهرها لأنّها تخشى بشكل أساسي أن تصبح مهووسة بهذا الموضوع، شارحة: “لديّ شخصية مدمنة للغاية، لذا أخشى أن أصبح مهووسة بالأمر وأقوم بإجراء هذا التعديل وذاك. هذا يخيفني، فقط بسبب أسلوبي في التعامل مع الأمور. لذلك، أنا متوقفة على موضوع إجراء أي تعديلات”.

كما كشفت النجمة أنّ التقدّم بالسن بالنسبة إليها ليس بموضوع يتطلّب القلق “إذ هذا يعني أنك على قيد الحياة، وأنك تعيش، وهذا شيء جيد حقًا، إنّ تقبّل التقدم في السن هو رسالة إيجابية وصحية”.

وتابعت: “فعندما يكون هناك خطر ما، تكون الصحة في موضع التركيز. إذا كنت تتمتع بصحة جيدة، يمكنك عندها التركيز على أشياء أخرى كثيرة، بما في ذلك الجمال. لكن في الواقع، هذا هو أهم شيء على الإطلاق”.