“الكلاب تأكل الجثث”.. فيفي عبده تطالب إسرائيل بوقف العنف ضد الشعب الفلسطيني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعربت الفنّانة المصرية فيفي عبده، عن غضبها من تصاعد وتيرة عنف الجيش الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني، وتعمّد استهداف أماكن إيواء الأطفال والنساء، مما أدى إلى ارتفاع أعداد الشهداء لأكثر من 11 ألفاً.

فيفي، ظهرت في فيديو عبر “إنستغرام” مرتدية ملابس سوداء وحجاباً، ووجهت رسالة إلى متابعيها قالت فيها إنها تبكي دماً بسبب ما تشاهده من فيديوهات العنف الذي يمارسه الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، ووصلت الحال بهم إلى أنّ الكلاب تأكل الجثث.

وكانت الممثلة المصرية تأمل في أن يستجب الجانب الإسرائيلي، لدعوات وقف إطلاق النار، لكن تلك المحاولات جاءت بنتيجة عكسية، وازدادت صور الجرائم الوحشية، متسائلة عما إذا كان هنا ثأر بينهم ويسعون للانتقام منهم بهذه الحرب.

كما أكّدت أيضاً، أنّ العدالة الإلهية سوف تتدخل في الوقت المناسب للانتقام من قتلة الأطفال والنساء، وسيعود الحق لأصحابه، مهما طال الزمن.

هذه المرة ليست الأولى التي تستنكر فيها فيفي عبده الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، حيث تشارك متابعيها عبر “إنستغرام” بمنشورات تطالب فيها بوقف أعمال العنف ضد الأطفال والنساء، ونشرت أكثر من صورة جمعت بين عدد من الأطفال الفلسطينيين متسائلة عن الذنب الذي ارتكبه هؤلاء الأبرياء حتى يعيشوا لحظات من الرعب بشكل يومي.

وخلال الساعات الماضية، نشرت صورة لثلاثة أطفال فلسطينيين يقفون فوق ركام منزلهم ويحملون علم وطنهم، مطالبة متابعيها بالدعاء لهم في صلاة الجمعة، لحمايتهم وخروجهم من تلك الأزمة الطويلة الأمد على خير.