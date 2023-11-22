فيديو لـ تايلور سويفت تتنفس بصعوبة على المسرح في البرازيل.. هذا ما حصل معها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّرت حفلات تايلور سويفت في البرازيل عناوين الصحف خلال الأيام الماضية، بسبب موجة الحرّ الشديد التي ترافقت مع عروضها، ما دفع بالنجمة إلى تأجيل حفل يوم السبت، حمايةً لها ولفريقها من جهة، وللجمهور من جهة أخرى.

وقد انتشر مقطع فيديو التقطه أحد الحاضرين، وثّق الصعوبة الشديدة التي واجهتها سويفت في التنفس بعد أداء أغنية “Bejeweled” في نهاية عرضها الذي استمر لساعات، وذلك خلال حفل يوم الجمعة بسبب الحر الشديد.

وفي مقاطع فيديو أخرى، ظهر الاحمرار الشديد على جسد تايلور، وكذلك على جسد فريق الراقصين معها.

وقد أدّى هذا الارتفاع الشديد في درجات الحرارة إلى إعلان سويفت قرار تأجيل حفلة يوم السبت، قبل ساعتين من صعودها على المسرح، حيث كتبت في حسابها الخاص عبر “إنستغرام”: “تمّ اتخاذ القرار بتأجيل حفل الليلة بسبب درجات الحرارة الشديدة في ريو… سلامة ومصلحة المعجبين وزملائي الفنانين وطاقم العمل يجب أن تأتي في المقام الأول وستظل دوماً كذلك”.

أتى هذا القرار بعد يوم واحد من وفاة إحدى معجباتها خلال حفل يوم الجمعة، بعدما أُغمي عليها بسبب الحرّ الشديد.

وبحسب التقارير، تقول ابنة عمّ المعجبة، إنّ آنا كلارا بينيفيدس (23 عاماً) أُصيبت بسكتة قلبية خلال الحفل الذي أُقيم في استاد نيلتون سانتوس، وما لبثت أنّ توفيت لاحقاً في مستشفى بلدية سالجادو فيلهو.