شريف رمزي يفجع بوفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

ميرنا وليد - بيروت - توفي صباح اليوم شقيق الممثل المصري شريف رمزي، صلاح رمزي، وذلك بعد دخوله فيى غيبوبة طويلة بعد صراع مع المرض.



وقال شريف رمزي : البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعو له.

وكان شريف رمزي قد كشف عن حالة اخيه الصحية قائلاً :" شقيقي صلاح رمزي تجاوز العمليات الجراحية التى خضع لها خلال الفترة الماضية ، ولكن دخل فى غيبوبة ، في هذه الحالة لا نعلم موعد افاقته ، لذا أطلب من الجمهور دائماً الدعاء فليس بايدينا أو ايدي الاطباء شيء لفعله .