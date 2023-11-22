شريف رمزي يفجع بوفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

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ميرنا وليد - بيروت - توفي صباح اليوم شقيق الممثل المصري شريف رمزي، صلاح رمزي، وذلك بعد دخوله فيى غيبوبة طويلة بعد صراع مع المرض.
وقال شريف رمزي : البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعو له.
وكان شريف رمزي قد كشف عن حالة اخيه الصحية قائلاً :" شقيقي صلاح رمزي تجاوز العمليات الجراحية التى خضع لها خلال الفترة الماضية ، ولكن دخل فى غيبوبة ، في هذه الحالة لا نعلم موعد افاقته ، لذا أطلب من الجمهور دائماً الدعاء فليس بايدينا أو ايدي الاطباء شيء لفعله .
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