توم كروز يقف بجانب وكيلة اعماله مها دخيل بعد طردها من عملها بسبب دعمها لفلســ طين

ميرنا وليد - بيروت - أقيلت الشهر الماضي وكيلة أعمال النجم العالمي توم كروز، السيدة مها دخيل، وذلك بسبب دعمها لفلســ طين وإدانتها للإبادة الجماعية التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي في غــ زة.



وأكدت مجلة Variety في تقرير مطول أن توم كروز، أهم عملائها، أظهر دعمه لها وساندها في محنتها بينما أصر الغير على طردها تمامًا.

وأكد توم كروز لشركة CAA أنه سيستمر في العمل معها، ما أدى إلى استمرارها في الشركة كوكيلة أعمال وتنحيها فقط عن منصبة كاحدى المديرات.

وكانت قد أعادت مها نشر صورة من حساب يدعى "فلســـ طين حرة"، وحملت عبارة "الآن أنت تتعرف على من يشجع الإبادة الجماعية"، ثم كتبت "هذا ما يجب أن أقوله".

وتابعت مها دخيل بنشر صورة أخرى قالت "ماذا يجرح القلب أكثر من أن تشهد إبادة الجماعية؟ أن تشهد إنكار العالم لوجود إبادة جماعية"، ولكنها فجأة مسحت المنشورين.

وتقدمت مها دخيل باعتذارها في بيان لموقع Variety، وقالت "ارتكبت خطأ عن طريق نشر شيئًا على انستغرام به ألفاظ جارحة. كان قلبي منفطر مثل الكثير منا وأفخر بكوني في صف الإنسانية والسلام. أنا ممتنة لأصدقائي اليهود الذين علقوا على الإيحائات التي يحملها المنشور وعلموني أكثر. مسحت المنشور تلقائيًا. أعتذر عن الألام الذي تسببت فيه".