ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة المصرية آيتن عامر بعيد ميلادها، ونشرت آيتن عامر صورة جديدة وعلقت عليها :" كل سنة وأنا طيبة".

وجهت الفنانة أيتن عامر رسالة إلى منتقدي الفنانين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد موجة من التعليقات السلبية التي طالتها.

ونشرت أيتن عامر صورة دعائية لأحدث أفلامها “بلوموندو” ، ثم نشرت فيديو توضح فيه سبب القيام بتلك الخطوة.

وعلقت أيتن عامر على الفيديو قائلة: "بلاش نزايد على بعض من فضلكوا ، أنا بقالي شهر و نص مبنزلش حاجة على الاكاونت غير لدعم القضية، وعندي فيلم في السينما نزلتله بوست لقيت هجوم مش طبيعي، من فضلكوا افهموا ان دة شغلنا زي ما كلكوا بتمارسوا شغلكوا عادي وبلاش نزايد على بعض من فضلكو".

كانت هذه تفاصيل خبر أيتن عامر تعايد نفسها في عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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