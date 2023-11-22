إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية إيمي طلعت زكريا، صورة جديدة لها، من خلال خاصية الحالة، وظهرت إيمي في الصور بإطلالة متميزة مرتدية بدلة ووضعت ميك اب هادئ مما أبرز جمال وجهها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.



وكانت إيمي سمير غانم قد انتهت الفنانة إيمي طلعت زكريا، من تصوير مشاهدها ضمن أحداث أحد اسكتشات مسلسل"بلا فلتر"، داخل أحد الفيلات بمنطقة التجمع الخامس وذلك بمشاركة عدد من الممثلين .

وقالت إيمي ، إنه لفت نظرها فى البداية عند قراءة هذا الورق فأعجبها بشدة فتشكل حسها الفني له سريعًا لتؤكد: بأنها وافقت على تقديمه لما يتناول حبكة كوميدية بحته، تشير إلى رائحة زمن الفن الجميل مستحدثة بلمسة شبابية تتماشى مع هذا الجيل الحالي.

وتابعت إيمي: أيضًا تمتاز حبكة هذا الاسكتش الكوميدي بنمط الكوميديا السوداء، حيث يتناول مواضيع هامة فمنها المؤلم والمعقد وغيرها من الأحداث ولكنه يطرح فى إطار كوميدي بحت.