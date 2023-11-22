شاهد ردة فعل مشهورة سناب شات صوص بعدما دفع لها شخص حساب بنزين السيارة

أثارت مشهورة سناب شات أصالة الشهيرة بـ “صوص”، الجدل مجددًا، بعدما ظهرت في مقطع متداول وهي ترقص على أنغام أغنية “إيه الأساتوك ده”، داخل سيارتها، بعد أن أخبرها عامل محطة الوقود أن أحدًا قام بدفع حساب البنزين بدلاً عنها.

وظهرت صوص وهي تعبر عن سعادتها الشديدة بهذا الموقف، حيث قالت في تعليقها على المقطع: “كل ما أعبي بنزين يجيني العامل يقول أن فيه أحد حاسب عني”.

وكانت صوص قد أثارت الجدل في وقتٍ سابق عندما ظهرت في مقطع وهي تقول: “لو فيه صوالين يشتغلوا فيها عيال عندنا والله ماسوي شعري عند بنت”.