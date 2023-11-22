شاهد الشرطة الأمريكية تقتحم منزل اليوتيوبر الشهير سبيد أثناء بث مباشر

تعرض اليوتيوبر الأمريكي أي شو سبيد لحادث مروع خلال أحد بثوثه المباشرة، بعدما داهمه فريق التدخل السريع داخل قصره.

كان سبيد منهمكًا باللعب في بث مباشر مع مجموعة من الأشخاص من داخل منزله، عندما سمع وقع أصوات قادمة من الطابق الأرضي. فقام واقفًا على الفور وهو في حالة من القلق والتوتر، وأخبر زملاءه أنه سيتوجه للطابق السفلي حفاظًا على سلامته، ويعدهم بالعودة قريبًا.

ومما تلا ذلك كان سرياليًا تمامًا، فأثناء مواصلة الكاميرا العمل، ظهر فريق التدخل السريع فجأة، وشوهد ثلاثة ضباط يحملون بنادق كبيرة وهم يتحركون خلسة إلى الغرف؛ حيث بدا أنهم يبحثون عن تهديدات محتملة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اقتحام منزل سبيد من قبل فريق التدخل السريع، فقد حدث ذلك مرتين في مكان إقامته القديم، وهذه هي الحادثة الأولى في قصره الجديد الذي يبلغ قيمته 10 ملايين دولار والذي انتقل إليه للتو منذ بضعة أيام.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم لما يحدث مع نجمهم المفضل، حيث طالب الكثيرون عقاب أولئك الذين يقدمون بلاغات كاذبة عن وقوع حوادث خطيرة إلى جهات إنفاذ القانون، مما يؤدي إلى استجابة من فريق التدخل السريع.

وكتب أحدهم معلقًا: “هذا أمر مرعب يا رجل، من يفعل هذا يجب أن يُسجن..قام الضباط بتفتيش السكن بأكمله، ويبدو أنه لحسن الحظ أن الجميع بخير”.