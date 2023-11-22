شكرا لقرائتكم خبر عن طرد النجمة الأمريكية سوزان ساراندون من عملها بسبب دعمها للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن دعم النجمة الأمريكية سوزان ساراندون الشعب الفلسطيني كان له عواقب وخيمةً على مسيرتها الفنية، على، فوفقاً لبعض التقارير الأجنبية، أقدمت وكالة UTA على طرد سوزان ساراندون، من الوكالة التي تمثل عددًا ضخمًا من النجوم العالميين، من بينهم تشارليز ثيرون، وجوني ديب، وويس أندرسون، وغيرهم.



سوزان ساراندون

وجاء قرار الطرد بعد اتهام الممثلة بمعاداة السامية والتحريض على الكراهية، خلال تواجدها في مظاهرات مؤيدة للشعب الفلسطيني.



سوزان ساراندون

ولا تعتبر سوزان الوحيدة ممن جرى طردها من وكالتها، فقد سبق أن أقيلت الممثلة والمخرجة مها دخيل من المجلس الداخلي لوكالة CAA، إحدى أهم وكالات المواهب في العالم رسمياً.

وكانت قد قالت شبكة "فوكس 5" الأمريكية إن مئات المتظاهرين تجمعوا في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين وساروا الأسبوع الماضي في وسط مانهاتن، بعد ليلة من المسيرات، ومن المتوقع تنظيم العديد من المظاهرات فى مدن أمريكية فى عطلة نهاية الأسبوع.

وشاركت الممثلة والناشطة الأمريكية سوزان ساراندون، فى المسيرة المؤيدة للفلسطينيين بعد أن أعلنت الممثلة البالغة من العمر 77 عامًا دعمها للفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي.