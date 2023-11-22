شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان شقيق الفنان شريف رمزى استعدادًا لصلاة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان الراحل صلاح رمزي شقيق الفنان شريف رمزي الذي كان مرافقا للجثمان إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لأداء صلاة الجنازة عليه، وتشييع جثمانه ودفنه بمقابر الأسرة بصلاح سالم.

وكان شريف رمزي أعلن عن وفاة شقيقه من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث كتب: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي أدعوا له".

وعن حالة شقيقه الصحية، أشار في تصريحات تليفزيونية سابقة: "شقيقى جاله مرض الالتهاب السحائى، وقبلها كان قعد يشكتى من رقبته وعملنا علاج طبيعى.. وعملنا تحاليل كل ارقام التحاليل عالية جدا والدكاترة قالوا عنده حاجة فى المخ وعلى اساسة تلقى 14 يوم علاج واليوم الـ15 انقطع عنه الاكسجين لمدة 15 يوم وراح فى غيبوبة.. وهناك تحسن بس بسيط والغيبوبة بتاعة ربنا وملهاش مدة".



جنازة صلاح رمزي



جنازة صلاح رمزي



جنازة صلاح رمزي