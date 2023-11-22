عاصي الحلاني يعلّق على استشهاد الزميلين فرح عمر وربيع المعماري

ميرنا وليد - بيروت - نعى الفنان اللبناني عاصي الحلاني المراسلة في قناة الميادين فرح عمر والمصور ربيع المعماري، اللذين استشهدا جرّاء عدوان إسرائيلي في الجنوب اللبناني، اذ نشر الفنان عاصي الحلاني صورة لهما وعلق قائلاً : " يد الاجرام تستهدف الإعلام اللبناني والعربي لإسكات الكلمة الحرة هكذا اعتاد العدو الصهيوني على قمع صوت الحق.

.احر التعازي والمواساة لأهالي الشهداء ولقناة الميادين راجياً من الله ان يتغمدهم بواسع رحمته "

​​​​​​وأحدث خبر استشهاد الزميلين فرح عمر وربيع المعماري ضجة كبيرة بين المتابعين والزملاء منهم زملائها في كلية الإعلام وزملائها في القناة وأصدقاء طفولتها، الذين نعوهما بكلمات مؤثرة عبر صفحاتهم الخاصة.