خاص - عامر زيان: " لم تشدني أي أغنية لزملائي والأبوة أجمل شعور ومفاجأة قريباً "

ميرنا وليد - بيروت - فنان لبناني محبوب، غنى اللون الطربي الشعبي وأبدع فيه، كما خطف قلوب العاشقين بأغانيه الرومانسية، وبصوته الرائع وإحساسه المرهف.

عامر زيان الفنان صاحب الأخلاق العالية، والأب الصالح، يحضر للعديد من الأعمال الغنائية، التي ستبصر النور قريباً، وكان لموقع الفن هذا الحوار معه.



لا زال نجاح أغنيتك "مخلص وغدار" كبيراً، فقد تخطى كليب الأغنية، لغاية اليوم، المليون ومئة ألف مشاهدة.

أنا راضٍ جداً عن هذه الأغنية، وأعتبرها من أجمل الأغنيات التي قدمتها في مسيرتي الفنية، وأحبها، وأشعر بها كلاماً لحناً ومن حيث التوزيع الموسيقي.



تميزت بغنائك باللهجة اللبنانية، وبعض المستمعين يفضلونك في الأغاني الحزينة، والبعض الآخر منهم يفضلونك بالأغنيات الشعبية، أين تجد نفسك أكثر؟

أحب تأدية اللونين الحزين والشعبي، وأرى نفسي بهما، أما اللون اللبناني، الذي عرفت به وأتشرف بغنائه، فله حصة الأسد في ألبومي.

ماذا تعني لك الأبوة؟ وكيف تتحضر لاستقبال ابنك الثاني؟

العائلة هي من أجمل الأمور، والأبوة "شغلة كتير كبيرة"، ومن الجميل أن يعيش أي رجل هذا الإحساس الرائع، ولا أحد سيحبك مثل إبنك، وأنا متحمس جداً لاستقبال "شربل" بالسلامة، حفظ الله كل أولاد الناس. حمى مار شربل ابني شربل، وحمى مار الياس ابني الياس.

هناك نجوم لا يفضلون عرض صور لأولادهم، في وقت أن هناك نجوماً آخرين لا يجدون مشكلة في ذلك، ماذا عنك؟

لا أفضل نشر صور كثيرة لأولادي، لكن هذا لا يمنع مشاركتي بعض اللحظات الجميلة مع محبيني، وهناك مفاجأة في الكليب الجديد، الذي سأطلقه بهذا الخصوص.

هل من الممكن أن تقدم أغنية لأولادك، كما فعلت الفنانة نوال الزغبي لابنتها "تيا"، والفنانة نانسي عجرم لبناتها "إيلا وميلا وليا"؟

ممكن، قلت لك إن هناك مفاجأة في هذا الموضوع.

قبل فترة، سألت متابعيك أي أغنية يفضلون بين "أذكريني"، "تغيرت كتير"، أو"مخلص وغدار"، وأنا بدوري أسألك ما هي أغنية المفضلة من أرشيفك؟

أعتبر هذه الأغنيات الثلاث مثل أولادي، وأحبها كثيراً، لكني لا أنكر أن أغنية "أذكريني" لها مكان كبير في قلبي.

هل هناك أغنية لفنان زميل تسمعها باستمرار، أو تشعر أنها قريبة من احساسك؟

هذا العام لم تشدني أي أغنية، لكن سابقاً أحببت العديد من الأعمال لزملائي، منهم الفنان وائل كفوري.

ما حقيقة وجود خلاف بينك وبين الفنانة مايا دياب بعد حفلتكما المشتركة في كازينو لبنان؟

ما فعلته مايا في ذلك الحفل كان عيباً، لا أريد أن أعيد فتح الموضوع .. "مش حرزانة".

شوّقت الجمهور لأعمال جديدة تحضر لها، ماذا عنها؟

صورت كليبين مع المخرج عادل سرحان، وأنتظر الوقت المناسب لإصدارهما، وأن تهدأ الأجواء في المنطقة، كما أستعد لإحياء مجموعة حفلات، ضمن جولة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا.