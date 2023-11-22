ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة المصرية صبا مبارك عن رأيها بالنسبة لإتفاق الهدنة بين حمــ اس وإسرائيل وقالت أن الهدنة لا تعني وقف نهائي لإطلاق النار.

وتابعت صبا مبارك : "اربع ايام من وقف اطلاق النار ، لا تعني وقف اطلاق النار … و لا تعني نهاية الابادة العرقية للشعب الفلســ طيني. "

و علقت الممثلة التونسية درة زروق و عبرت عن اتفاقها معها في الرأي، حيث قالت في تعليق لها على منشورها : "بالضبط هي فقط هدنة قصيرة و بعدها الى متى سيستمر القصف و الإبادة ؟"



كانت هذه تفاصيل خبر صبا مبارك : "الهدنة لا تعني وقف إطلاق النار" وهكذا ردت درة التونسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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