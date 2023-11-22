تامر حسني ينصح الشباب بالمواضبة على الصلاة .. "أنا مش شيخ يا جماعة"

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري تامر حسني، منشوراً عبر صفحته يحث فيها الشباب على الصلاة، وقال تامر حسني : " انت مش منافق انت مجاهد.

. بوست طويل بس اللي هيقراه للآخر هيكون محتاجه جداً والله العظيم.. بخصوص الصلاة هحكي حاجة حصلت معايا حبيت أشارككم بيها للي يهمه الأمر.. في أكيد فيكم مش بيصلي أو بيقطع في الصلاة اللي بيقطع في الصلاة عايز أقول له : افضل قاوم شيطانك لحد ما تنتصر.. ده حصل معايا شخصياً أواظب مرة وأقطع 100 مرة لحد ما استقريت مهما تاخد وقت ثوابك هيكون أكبر لأنك بتجاهد نفسك وشيطانك عشان خاطر ربنا".

وأضاف تامر حسني : "في نوع تاني اللي بيقول “هبدأ من بكرا ” وميقدرش ويقول معلش بكرا وًميقدرش تالت وميقدرش عاشر أحب أقوله حتى لو عزمت النية 1000 مرة و مش بتنفذ.. ربنا بيفضل مستنيك بمنتهى الحب لأنه شايف مجهود نيتك في الإصرار على الرغبة، حتى لو مش قادر تنفذ هيجازيك خير برضو على رغبتك ، حتى لو منفذتش لسه وهيبقى مستنيك تاخد القرار ، وفاتحلك إيده بكل حب عشان تنطلق وتدخل في رحمته ومعيته ، في الوقت ده بيبقى حواليك ناس يا بيشجعوك ودول ناس تمسك بيهم، ويا ناس مش بتصلي ياريت تبعد عنهم هما مش عايزينك تصلي غيرو منك، لأنهم من جواهم مقتنعين بربنا بس بيكابروا فبيزعلوا عشان متبقاش أعلى منهم عند ربنا، حتى لو في شيء من الذنوب بتعملها عادي كلنا خطائين"؟.

وتابع تامر حسني : اوعى تخليهم يقولولك يا عم انت بتعمل ذنب كذا وكذا، إزاي تصلي يا منافق لا وألف لا انت مش منافق أنت مجاهد لنفسك ولشيطانك، يعني في تحدي أكبر ثوابه أكبر بكتير عشان بقى خاطر ربنا غالي عندك ، وبتعمل اللي هو عايزه إنك تصلي و كل ما تغلط تروحله هو بيحب كده و هيسامحك عادي و لو غلط و روحتله ١٠٠٠ مره المهم ان كل مره يبقى عندك نية الارتقاء بنفسك معاه و تتصدق كتير صدقوني في قوه خارقه في تأثير الصدقه و في كل ذنب عليكم بالناس البسطاء فرحوهم اوي.

وأشار تامر : ربنا هيفرحك أوي أوي أنا مش شيخ يا جماعة ومش بتكلم كفنان لا انا بتكلم كإنسان انا بقالي سنين يمكن من اكتر الناس اللي بتقرا في العالم في كل الاتجاهات انا فعلاً بصحى من النوم بثقف نفسي و كل حرف بعرفه و كل معنى جميل اعرفه بحب اوصله ليكم دي انسانيات عشان احنا كبشر اخوات لازم نقوي بعض.

وأضاف : المهم الناس لازم تفرق بين معاملة البشر للبشر ومعاملة ربنا للبشر.. يعني البشر لو مسألتش فيه يومين هو مش هيسأل فيك ١٠ وهيردهالك بس ربنا مش كده اوعوا تشوفوا ربنا بيعاملنا كده .. ربنا يعني الرحمه كلها بالعكس بيفضل يناديلك كل يوم ٥ مرات و لسنوات و انت مش بترد و بيقولك انا اكبر من اللي بتعمله تعالى اصلحلك روحك و اشوف احتياجاتك و اشفيك و اريح قلبك و انت بتهمله ومش مره لا سنين كتير و كل يوم ٥ مرات ينادي بعظمته و جلاله وانت برضو مش بترد و نسمعه بيقول في الآذان الله اكبر يعني يا فلان مهما كنت بتعمل إيه ، أنا أكبر وأهم .. تعالى خد مصلحتك واعمل لروحك صيانة ومش ببلاش لا ده ربنا ساعتها بيكتبلك ملايين النجاحات والأموال والرحمات واسقاط الذنوب ويفديك و يشفيك و ينور بصيرتك كفايه اسمك هيبقى مع الناس اللي مكرمهم تحت معيته و حمايته و انت برضو مش بتروح و مش مقدر النعمه دي جرب تفهم و تحس ان لمًا نسمع آذان بيقول الله اكبر جرب انك تفهم المعني ان الله اكبر من اللي بتعمله دلوقتي حالاً و ان ربنا مستنيك تطلب منه عشان يرضيك و يشيل ذنوبك و مهما كنت بتغلط و ترجع تصلي عادي دا اصلاً لازم عشان تمسح الذنب اللي فات.