شاهد كيف ظهرت رومي القحطاني في العرض الخاص بـ البكيني في مسابقة ملكة جمال الكوكب

شاركت السعودية رومي القحطاني، جمهورها بصور من كواليس عرض البكيني في مسابقة ملكة جمال الكوكب، والتي أقيمت في التاسع عشر من نوفمبر الجاري، في بنوم بنه، مملكة كمبوديا.

ورفضت القحطاني ارتداء البكيني في العرض الخاص، واكتفت بارتداء إطلالات سباحة مختلفة.

وفي الإطلالة الأولى، ارتدت القحطاني مايوه سباحة من قطعتين باللون الأزرق، مع تغطية باقي جسدها بالكاش مايوه الشفاف.

وفي الإطلالة الثانية، ارتدت القحطاني شورت قصير باللون الكحلي مع قطعة توب باللون الفوشيا.

وقد حظيت إطلالات القحطاني بتفاعل كبير من الجمهور، حيث أشادوا بموقفها الجريء، واحترامها لثقافتها وعاداتها.