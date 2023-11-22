شكرا لقرائتكم خبر عن ماندو العدل ناعيا صلاح رمزى: كان طيب وجميل الله يرحمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المخرج ماندو العدل على نعي صلاح رمزي شقيق الفنان شريف رمزي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، مطالبا الجمهور بالدعاء له، وذلك من خلال حسابه على "فيسبوك".

حيث نشر ماندو العدل صورة لصلاح رمزي، معلقا عليها: "صلاح رمزي ابن المنتج والموزع الراحل الكبير محمد حسن رمزي في ذمة الله، ادعوله، كان طيب و جميل جدا الله يرحمه".



محمد العدل

وكان شريف رمزي أعلن عن وفاة شقيقه من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث كتب: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي أدعوا له"، ومن المقرر دفنه في مقابر العائلة بطريق صلاح سالم بعد انتهاء صلاة الجنازة عليه.

وعن حالة شقيقه الصحية، أشار في تصريحات تليفزيونية سابقة: "شقيقى جاله مرض الالتهاب السحائى، وقبلها كان قعد يشكتى من رقبته وعملنا علاج طبيعى.. وعملنا تحاليل كل أرقام التحاليل عالية جدا والدكاترة قالوا عنده حاجة فى المخ وعلى اساسه تلقى علاجا 14 يوما واليوم الـ 15 انقطع عنه الاكسجين لمدة 15 يوما وراح فى غيبوبة.. وهناك تحسن بس بسيط والغيبوبة بتاعة ربنا وملهاش مدة".