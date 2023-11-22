أشرف زكي وريهام عبد الغفور وهشام ماجد ورامى رضوان فى جنازة صلاح رمزى

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين علي حضور جنازة الراحل صلاح رمزى ومواساة شقيقة الفنان شريف رمزى منهم الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان أشرف زكى والمنتج كريم السبكى ومحمد أحمد السبكي، والمخرج محمد شاكر خضير والإعلامي رامي رضوان والفنان هشام ماجد.

وكان قد وصل منذ قليل جثمان الراحل صلاح رمزي إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، يرافقه شقيقه شريف رمزي، وسط حضور عدد من الأسرة والأصدقاء.

وكان شريف رمزي أعلن عن وفاة شقيقه من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث كتب: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي أدعوا له".

وعن حالة شقيقه الصحية، أشار في تصريحات تليفزيونية سابقة: "شقيقى جاله مرض الالتهاب السحائى، وقبلها كان قعد يشكتى من رقبته وعملنا علاج طبيعى.. وعملنا تحاليل كل ارقام التحاليل عالية جدا والدكاترة قالوا عنده حاجة فى المخ وعلى اساسة تلقى 14 يوم علاج واليوم الـ15 انقطع عنه الاكسجين لمدة 15 يوم وراح فى غيبوبة.. والغيبوبة بتاعة ربنا وملهاش مدة".