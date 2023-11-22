شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة صلاح رمزى مع المرض منذ عامين قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان شريف رمزى وفاة شقيقه صلاح رمزي بعد معاناته الفترة الماضية من المرض، وبقائه داخل العناية المركزة في غيبوبة منذ أكثر من عامين.

13 نوفمبر 2021 احتفل صلاح رمزى بعقد قرانه وظهرت النجمة والفنانة الكبيرة المعتزلة هدى رمزى، فى حفل ابن شقيقها المنتج الراحل محمد حسن رمزى.



شريف رمزي وصلاح رمزي

وفى 4 أغسطس 2022 تعرض صلاح رمزى لوعكة صحية دخل على إثرها لأحد المستشفيات، حيث كتب شريف رمزى عبر حسابه على إنستجرام قائلاً "أخويا صلاح رمزى فى حالة حرجة جداً فى المستشفى أرجو الدعاء".

وقال الفنان شريف رمزى، وقتها: "شقيقى صلاح متواجد فى المستشفى منذ أيام لكن تطورات حالته الصحية غير جيدة، وحالته الصحية حرجة جدا وذلك نتيجة التهاب فى أنسجة المخ أدخلته فى غيبوبة والوضع لا يسمح بإجراء أى عملية جراحية فى الوقت الحالى، وأرجو من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل.



شريف رمزي وزوجته وشقيقه

وفى 25 أغسطس 2022 قال شريف رمزى "حالة شقيقى صلاح رمزى صعبة جدا وما زال في الغيبوبة منذ أكثر من 15 يوما ولم يفيق منها وهو بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعى نتيجة معاناته من التهاب في أنسجة المخ."

وفى 4 سبتمبر 2022 قالت المنتجة شهد رمزى إن حالة شقيقها صلاح رمزى غير مستقرة، وإنه مازال فى "العناية المركزة"، و أن حالته الصحية لم تتحسن منذ شهر تقريبًا، مشيرة إلى أن الأطباء تقدم أقصى مجهود حتى يتمكن من الإفاقة ويعود للحياة مجددًا".

واعتاد الفنان شريف رمزي مطالبة متابعيه الدعاء لشقيقه الذى يعاني من المرض منذ فترة طويلة حتى أعلن وفاته اليوم الأربعاء.