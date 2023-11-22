شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان شقيق شريف رمزى لمثواه الأخير وسط انهيار محبيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع منذ قليل جثمان الراحل صلاح رمزي شقيق الفنان شريف رمزي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لدفنه بمقابر الأسرة، وسط انهيار عدد من أصدقائه ومحبيه، وحرص عدد من الفنانين علي حضور جنازة الراحل صلاح رمزى ومواساة شقيقة الفنان شريف رمزى منهم الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان أشرف زكى والمنتج كريم السبكى ومحمد أحمد السبكي، والمخرج محمد شاكر خضير والإعلامي رامي رضوان والفنان هشام ماجد.



جنازة صلاح رمزي



جنازة صلاح رمزي



أصدقاء صلاح رمزي



جنازة صلاح رمزي



جنازة صلاح رمزي



جنازة صلاح رمزي



جنازة صلاح رمزي



جنازة صلاح رمزي



شريف رمزي شقيق الراحل صلاح رمزي

وكان شريف رمزي أعلن عن وفاة شقيقه من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث كتب: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي أدعوا له".

وعن حالة شقيقه الصحية، أشار في تصريحات تليفزيونية سابقة: "شقيقى جاله مرض الالتهاب السحائى، وقبلها كان قعد يشكتى من رقبته وعملنا علاج طبيعى.. وعملنا تحاليل كل ارقام التحاليل عالية جدا والدكاترة قالوا عنده حاجة فى المخ وعلى اساسة تلقى 14 يوم علاج واليوم الـ15 انقطع عنه الاكسجين لمدة 15 يوم وراح فى غيبوبة.. وهناك تحسن بس بسيط والغيبوبة بتاعة ربنا وملهاش مدة".